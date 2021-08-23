В Коми завершены поиски загадочно пропавшего 59-летнего Евгения Погодина

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Поиски 59-летнего жителя Жешарта Евгения Погодина подошли к концу. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Коми». По данным добровольцев, мужчина найден живым.

Подробности исчезновения, а также причины ухода из дома жителя Коми, не уточняются. Также неизвестно, где все это время был Евгений Погодин, а о его физическом состоянии волонтеры умалчивают.

Напомним, поиски мужчины начались 21 августа, когда он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

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