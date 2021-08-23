Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 12:14

Жительница Коми обвинила мужа в том, что он напал на нее с топором и ножами

Ее судили за ложный донос
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сосногорске женщину признали виновной в ложном доносе в отношении своего супруга. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

6 января 2021 года пьяная женщина позвонила по номеру 112. Жительница Коми заявила, что на нее напал собственный муж. Горожанка утверждала, что супруг хватался за топоры и ножи. Правоохранители начали проводить проверку и завели уголовное дело на мужчину, которое впоследствии было прекращено. Оказалось, что тот ни в чем невиновен. Теперь фигуранткой уголовного дело стала сама женщина. Злоумышленница признала свою вину. Ее приговорили к 60 часам обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарку судили за оскорбление полицейского и ложный донос