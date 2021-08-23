Жительница Коми обвинила мужа в том, что он напал на нее с топором и ножами

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сосногорске женщину признали виновной в ложном доносе в отношении своего супруга. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

6 января 2021 года пьяная женщина позвонила по номеру 112. Жительница Коми заявила, что на нее напал собственный муж. Горожанка утверждала, что супруг хватался за топоры и ножи. Правоохранители начали проводить проверку и завели уголовное дело на мужчину, которое впоследствии было прекращено. Оказалось, что тот ни в чем невиновен. Теперь фигуранткой уголовного дело стала сама женщина. Злоумышленница признала свою вину. Ее приговорили к 60 часам обязательных работ.

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