Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 1 сентября в Коми школьники продолжат учиться в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Уже осенью дети пойдут в школы и будут учиться очно. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пояснила, что в России есть опыт проведения дистанционного обучения. Однако, по ее словам, никакой подмены очного образования быть не должно.

В правительстве Коми отметили, что учебу во время изоляции каждый пятый школьник назвал невыносимой. Почти 80% детей проводили за компьютером по четыре часа в день при норме в 30 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, в каком формате будут работать школы Коми