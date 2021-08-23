В исчезновении 46-летней жительницы Коми, пропавшей две недели назад, будут искать криминальный след

В последний раз женщину видели на трассе Сыктывкар-Чебоксары Фото: Архив "КП"

В Коми продолжаются поиски 46-летней жительницы Выльгорта. Женщина ушла из дома еще 8 августа и не вернулась. Последний раз она была замечена на трассе Сыктывкар-Чебоксары, где пешком двигалась в сторону Еляты.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на местных спасателей, прочесывание близ лежащих территорий не дало никаких результатов. Так, было обследован выльгортский карьер и рядом простирающиеся поля, однако ни зацепок, ни тела женщины обнаружено не было.

К поискам пропавшей подключились и правоохранительные органы. Сейчас рассматривается версия о криминальном характере исчезновения жительницы Коми.

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