Пропавшего 36-летнего Антона Дергача из Коми нашли в охотничьей избе

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми завершены поиски пропавшего 36-летнего Антона Дергача. Мужчина ушел в лес по грибы и пропал. Пять дней о нем не было никаких вестей, и вот сегодня стало известно, что он найден живым.

Как уточняет пресс-служба СПАС-Коми, мужчина все это время находился в охотничьей избе, что находится на болоте, а с голодом боролся усинец с помощью остатков каш, которые нашел дома. Сейчас его состояние будут оценивать медики, которые ожидают его у леса.

Напомним, мужчина пропал 18 августа. Он собрался и ушел в лес, однако через несколько часов отсутствия его близкие забили тревогу. На поиски усинца были брошены силы добровольцев, кинологов, сотрудников полиции, а также в поисковых работах был задействован вертолет.

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