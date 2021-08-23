В Коми Центр соцзащиты требовал от пенсионеров вернуть 52 тысячи рублей

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Центр социальной защиты населения Сыктывдинского района требовал от семьи пенсионеров вернуть 52 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, оба супруга – ветераны труда. Они получают льготы по оплате за услуги ЖКХ. В 2018 году семья переехала из квартиры в частный дом. В этом году в Центре соцзащиты заявили, что пенсионеры не сообщили о смене своей регистрации. В связи с этим в учреждении потребовали вернуть незаконно полученные выплаты в размере 52 тысяч рублей.

Супруги обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что требования незаконны, но Центр соцзащиты с этим не согласился. Прокуратура обратилась в суд, который также решил, что пенсионеры ничего не должны учреждению.

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Вмешалась прокуратура