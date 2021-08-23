Сыктывкарца судили за преднамеренное банкротство

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В Сыктывкаре 65-летнего бывшего председателя правления ПСК «Садко» признали виновным в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2016 году у ПСК «Садко» были неисполненные денежные обязательства перед контрагентом на сумму 2,5 миллиона рублей и по налогам на сумму около 16 миллиона рублей. Председатель правления совершил действия, направленные на преднамеренное банкротство.

Для выведения активов он перевел деньги двум фирмам за якобы выполненные строительные работы. Кроме того, он выдал себе и работникам, в том числе своему сыну, зарплату, значительно превышающую реальный размер. Общая сумма этих сделок составила 8,1 миллиона рублей. В 2019 году Арбитражный суд Коми признал их недействительными.

Суд признал сыктывкарца виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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