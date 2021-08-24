В первом полугодии 2021 года в Коми снизилась рождаемость

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В Коми зафиксировано снижение рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Комистата, в которых сообщается, что за первые шесть месяцев в республике родились 3 564 младенца. Это на 114 детей меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. В процентном выражении показатель снижения равен 2,2%.

Согласно цифрам, пик появления на свет детей пришелся на март. В этот месяц родились 785 малышей.

Также в исследовании говорится, что снижение рождаемости зафиксировано в 11 муниципалитетах Коми. Меньше всего торопятся становиться родителям в Инте, а вот больше всего рожают в Ижемском районе.

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