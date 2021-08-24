В Сыктывкаре студентов допустят к учебе без сертификата о вакцинации

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре студентов допустят на занятия в аудиториях без сертификата о вакцинации. В частности, непривитые и привитые обучающиеся будут очно ходить на занятия в университете им. Питирима Сорокина. Об этом заявила ректор СГУ Ольга Сотникова.

- Вакцинация студентов не является обязательной. Студенты, желающие привиться, смогут это сделать в здравпункте по предварительной записи, - сказала Сотникова.

Она также добавила, что торжественные линейки для первокурсников все же состоятся, однако ограничения все-таки будут: мероприятия пройдут в каждой группе отдельно при соблюдении всех санитарных норм, массового скопления студентов допускаться не будет.

Также ректор СГУ сообщила, что дистанционка останется лишь для заочников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса в Коми (подробности)