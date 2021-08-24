Две жительницы Коми лишились 96 тысяч рублей при покупке щенков

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Две жительницы Коми лишились более 96 тысяч рублей при покупке щенков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, ухтинка 1987 года рождения нашла объявление о продаже щенка алабая. Продавец заявил, деньги за животное нужно перевести на карту. Горожанка отправила ему 15 400 рублей. После этого злоумышленник перестал отвечать на сообщения, а собаку ухтинка так и не получила.

Кроме того, ухтинка 2000 года рождения хотела купить щенка шпица. Она нашла объявление и связалась с продавцом. Собеседник отправил ссылку для оплаты, которая, по его словам, нужна была для совершения, якобы, безопасной сделки. Девушка ввела данные карты, и со счета исчезла 81 тысяча рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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