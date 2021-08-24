Пьяный житель Коми пять раз ударил ножом знакомого

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В Ухте 26-летнего жителя Усть-Куломского района обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Пьяный фигурант находился в квартире по проезду Строителей. В какой-то момент у него произошел конфликт с 23-летним знакомым. Злоумышленник схватил нож и как минимум пять раз ударил молодого человека по различным частям тела. В происходящее вмешался еще один мужчина, находившийся в квартире. Благодаря этому пострадавший остался жив. Он получил тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что не собирался убивать знакомого. Уголовное дело направили в суд.

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