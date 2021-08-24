Коми получила 70 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В республику была доставлена крупная партия вакцины - 73 712 доз Фото: Архив "КП"

В Коми прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Республика получила более 73 тысяч доз препарата.

- Препарат предназначен для иммунизации жителей от коронавирусной инфекции. Вакцина распределяется между медицинскими организациями региона, - заявили в ведомстве.

По состоянию на 24 августа, первым компонентам одной из трех вакцин привились 239 789 человек, завершили вакцинацию 206 487 человек. Ранее глава Коми Владимир Уйба выразил обеспокоенность темпами вакцинации в республике. По его словам, они значительно снизились.

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