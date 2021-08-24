В Коми перечислили выплаты на 123 тысячи школьников

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В Коми единовременные выплаты перечислили на 123 тысячи детей школьного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Деньги перечислили на 123 тысячи детей в возрасте от шести до 18 лет. Это 96% от прогнозируемого общего количества получателей выплаты в Коми. Как сообщалось ранее, право на нее имеют дети, которым шесть лет исполняется не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля) еще не было 18 лет. Заявление на выплату будут приниматься до 1 ноября 2021 года. Решение по нему будут принимать в течение пяти рабочих дней.

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