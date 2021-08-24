Сыктывкарцам предлагают выбрать места с бесплатным интернетом

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Жителям Сыктывкара предлагают выбрать места, где появится бесплатный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти проводят онлайн-опрос по определению точек размещения Wi-Fi. На выбор горожанам представили 12 территорий. В итоге для обеспечения интернетом будут рассматриваться несколько территорий, которые наберут больше всего голосов. Опрос продлится неделю – до следующего вторника, 31 августа. Высказать свое мнение по этому вопросу можно будет по ссылке.

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