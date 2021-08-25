До конца года в Печоре заработает бережливая поликлиника для детей

Фото: rkomi.ru

В Печоре до конца этого года откроется детская «Бережливая поликлиника».

Детская поликлиника располагается в помещениях первого этажа дома, где сейчас проходит ремонт в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

В этом году в Печорскую ЦРБ поступит 28 единиц медоборудования, в том числе компьютерный томограф и маммограф. В 2022 году планируется поступление ещё 18, а в 2023 году – 16 единиц медицинской техники.

Рентген, маммограф и компьютерный томограф имеют встроенные блоки передачи данных. То есть можно будет отправить снимок в Сыктывкар для консультации, в Санкт-Петербург или Москву. И в кратчайшие сроки получить ответ.

За организацию телемедицины со специалистами столицы Коми и медучреждений за пределами региона отвечает Министерство здравоохранения республики.

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