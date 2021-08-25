Команда стрелков Коми стала чемпионом России

Фото: Минспорт Коми

С 22 по 24 августа в Подмосковье проходили Всероссийские соревнования и командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия. Республику Коми представила сборная команда девушек: Елизавета Сысоева, Екатерина Паршукова и Виталия Булатова.

Наши девушки заняли первое место и стали чемпионами России. На втором месте – Московская область, команда из Санкт-Петербурга взяла бронзу.

Также в рамках Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе в упражнении ВП-60 Виталия Булатова взяла серебро, Екатерина Паршукова – бронзу.

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