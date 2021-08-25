Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 8:42

В Сыктывкаре в новом учебном году выросло количество школьников

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сыктывкаре на 660 школьников станет больше

В Сыктывкаре на 660 школьников станет больше

Фото: Архив "КП"

За школьные парты в новом учебном году сядут более 33 тысяч юных сыктывкарцев. Количество школьников увеличилось за год на 662 человека. Такие цифры озвучила заместитель начальника управления образования администрации Сыктывкара Наталья Котелина.

По ее словам, в 2020 году в городские школы пошли 32 528 детей, когда в 2021 году эта цифра уже перевалила за 33 тысячи (33 190). Котелина также добавила, что средняя наполняемость классов равна 25,4.

Власти города уверили родителей, что все учебные учреждения прошли проверку и готовы принять детей на занятиях. Из-за трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял детей и взрослых, была усилена антитеррористическая работа, а также усилены меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Коми рассказали, в каком формате будет проходить обучение детей в школах (подробности)