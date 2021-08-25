В Коми «десятка» врезалась в дерево: пострадали женщина и двухлетний ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 24 августа, в Сосногорске ВАЗ-2110 врезался в дерево, в результате чего пострадали 32-летняя женщина и двухлетний ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в два часа ночи. ВАЗ-2110 ехал по улице Вокзальной в сторону Нагорной. В районе дома №33 водитель не справился с управлением, и «десятка» съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали два человека. 32-летняя женщина получила ушиб правого колена. У двухлетнего мальчика диагностировали ушибленную рану лба. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто был за рулем во время происшествия.

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