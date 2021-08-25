В поселке в Коми построят детский сад

Фото: пресс-служба главы Коми

В поселке Озерный Печорского района построят детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Действующий детский сад построили в 1958 году. В прошлом году здание признали непригодным для дальнейшей эксплуатации. 1 июля того же года детский сад закрыли. Воспитанников перевели в дошкольное учреждение поселка Кожва. В закрытом детском саду провели капитальный ремонт, и 1 января он возобновил работу. Туда пойдут 16 малышей. Кроме того, в поселке есть дети, которые еще не достигли возраста для посещения детского сада.

Параллельно в Озерном планируют построить новый детский сад. На сегодняшний день определено место для дошкольного учреждения, а также разработана проектно-сметная документация. Планируется, что строительство начнется в конце года.

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