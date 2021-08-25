Школьников Коми не будут вакцинировать от коронавируса к началу учебного года

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В Коми не будут обязательно вакцинировать детей от коронавируса к началу нового учебного года. Об этом сообщила специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Татьяна Винницкая. По ее словам, никаких особых указаний прививать школьников не поступало.

Однако она отметила, что после всех испытаний препарата вакцина будет включена в национальный календарь прививок и все желающие смогут пройти медицинскую процедуру, которая будет абсолютно добровольной.

Напомним, только в Сыктывкаре за минувшую неделю, по последним данным, зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних. Пять фактов инфицирования приходится на младенцев. Больше всего заражений произошло в возрастной группе от 7 до 14 лет - 66 официально подтвержденных случаев.

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