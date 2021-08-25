Жителя Коми будут судить за убийство бандита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте 46-летнего местного жителя Константина Спирина, члена банды «Ифы-Козлова», обвиняют в убийстве члена другой ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, убийство произошло в мае 2008 года. Участники банды тщательно к нему готовиться. Одним из мотивов преступления стала месть за убийства одного из лидеров банды. Злоумышленники долгое время следили за потерпевшим. Для этого фигурант установил в квартире дома, расположенного напротив дома, где жила жертва, видеокамеру. Бандиты узнали квартиру потерпевшего и его распорядок дня.

Злоумышленники купили УАЗ-452 и два комплекта спецодежды. Все участники координировали свои действия по радиосвязи. У них были два пистолета с приспособлениями для бесшумной стрельбы и патроны.

В день убийства фигурант на УАЗе отвез одетых в спецодежду непосредственных исполнителей преступления к дому потерпевшего. Используя приставную лестницу, те проникли в квартиру потерпевшего. По рации злоумышленникам сообщили, что потерпевший зашел в подъезд. Когда мужчина зашел в коридор квартиры, в него выстрелил семь раз. В результате пострадавший скончался. После этого злоумышленники уехали на «девятке», за рулем которой был еще один член банды.

Следователи допросили более 40 свидетелей, назначили большое количество различных экспертиз. Правоохранители также изъяли пистолеты, из которых убили мужчину. Спирин давал последовательные признательные показания, и в его отношении него уголовное дело выделили в отдельное производство. Это связано с тем, что с ним заключили досудебное соглашение.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее за совершение ряда преступлений в составе банды, в том числе убийств, фигуранта приговорили к длительному лишению свободы. Расследование в отношении остальных пятерых участников убийства также завершено. Еще один участник умер. Один из лидеров банды Олег Ифа, непосредственно поручивший ее участникам совершить убийство, объявлен в международный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный житель Коми пять раз ударил ножом знакомого

Злоумышленника будут судить за покушение на убийство