В Коми семьи, в которых семь и больше детей, получат новую выплату к школе

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В Коми семьи, воспитывающие семь и более детей, могут получить выплату для их подготовки к школе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерстве труда, занятости и социальной защиты

Это новая мера социальной поддержки многодетных семей. Выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Ее размер составляет 5 тысяч рублей. Для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Центр социальной защиты населения или МФЦ. Для этого нужен паспорт заявителя и паспорта детей, если они старше 14 лет.

Выплата будет ежегодной. Обращаться за ней можно вплоть до 1 декабря каждого учебного года. В этом году подать заявление можно с 28 августа.

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