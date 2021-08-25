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Происшествия25 августа 2021 13:40

В Сыктывкаре жителя Казахстана будут судить за наркоторговлю

Источник:kp.ru
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 22-летнего жителя Казахстана обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, житель Казахстана в марте приехал в Сыктывкар. В столице Коми он с неизвестными распространял наркотики. Молодой человек жил в съемной квартире. Там он фасовал наркотики и раскладывал их по тайникам на территории города. Когда злоумышленник попытался сбыть очередную партию массой около 13 граммов, его задержали полицейские. Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направили в суд.

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