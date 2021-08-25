Интинец, обещая отремонтировать квартиру, украл у хозяйки 45 тысяч рублей

Фото: архив КП.

Решиться на ремонт - это полдела. Гораздо важнее найти мастера, который быстро, качественно и недорого наведёт в жилище красоту. Однако не всем удаётся на выходе получить желаемое. Интинку обманул на большую сумму мастер по ремонту. Он забрал всю сумму за свою работу в её квартире, чуть-чуть постучал, а затем перестал выходить на связь. Подробности мошенничества сообщает МВД по Коми.

В полицию Инты пришла местная жительница, которая рассказала, что решила сделать в квартире ремонт. Для этого она нашла в Интернете объявление, созвонилась с мастером и пригласила его домой для беседы.

- В квартире они определились, что мужчина проведёт в помещениях отделочные работы за 45 000 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Интинка отдала мужчине всю сумму. Ремонтник, немного поработав, уехал и перестал реагировать на звонки. Горожанка поняла, что стала жертвой обмана.

Полиция мужчину оперативно нашла, горе-мастером оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный безработный, который и раньше оказывал услуги по ремонту помещений. Но в этот раз он почему-то решил не выполнять свои обязательства. Возбуждено уголовное дело.

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