В Сыктывкаре 28 дошкольников болеют коронавирусом

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По состоянию на среду, 25 августа, в Сыктывкаре у 28 дошкольников диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в сыктывкарские детские сады ходят 20 179 воспитанников. На сегодняшний день коронавирусом болеют 28 детей. Уточняется, что это 0,14% от общего количества. В детских садах столицы Коми работают 4178 человек. В городе болеют 48 сотрудника дошкольных учреждений. В администрации уточнили, что это 1,15% от общего количества.

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