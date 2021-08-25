Жительница Усинска подарила «сотруднику Госуслуг» двести тысяч рублей

Фото: МВД по Коми.

Мошенники продолжают успешно собирать урожай с доверчивых жителей Коми. Порой прикидываясь ну уж совершенно интересными персонажами. В полицию Усинска обратилась местная жительница, которая перевела 200 000 рублей «сотруднику портала Госуслуги». Подробности рассказывает МВД по Коми.

Женщина сообщила полиции, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником единого портала госуслуг. Вежливый мужчина обескуражил: мол, мошенники пытаются оформить на жительницу Усинска кредит.

- Ей пояснили, что предотвратить эту незаконную операцию можно. Но для этого надо взять «зеркальный кредит» и перевести денежные средства на безопасный счет, - говорится в сообщении ведомства.

Горожанка поверила во все сказки и сделала всё, что просил её звонивший по подробной инструкции. В результате пополнила электронный кошелек злоумышленников на 200 000 рублей.

Это не первый случай мошенничества с этих номеров телефонов в нашем регионе. Аферисты зарегистрированы в Москве. Возбуждено уголовное дело.

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