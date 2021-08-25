В августе на дорогах Сыктывкара увеличатся экипажи ГИБДД

В Сыктывкаре вновь пройдут рейды ГИБДД Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре в конце августа на дорогах городах увеличится количество экипажей ДПС. Это связано с проведение профилактических мероприятий по выявлению нетрезвых водителей за рулем, сообщает ГИБДД по республике.

Так, рейды планируется провести с 27 по 29 августа. Инспекторы будут останавливать водителей и проверять их состояние.

- При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение, - уверили в пресс-службе ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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