Экс-главу МВД по Коми хотят посадить на 13 лет

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Гособвинитель попросил Сыктывкарский городской суд приговорить бывшего главу МВД по Коми Виктора Половникова к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого.
Гособвинитель просит признать Половникова виновным в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Экс-главу МВД просят приговорить к 13 годам строгого режима и оштрафовать на 14,5 миллиона рублей. Его также хотят лишить звания генерала-майора полиции и всех государственных наград.
Кроме того, прокурор просил конфисковать квартиру площадью 154 квадратных метра в Сыктывкаре и половину земельного участка. По версии следствия, Половников купил это имущество за полученное вознаграждение и формально оформил на родственницу супруги. Как передает ТАСС, защита же считает, что Половников невиновен.
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