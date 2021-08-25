Экс-главу МВД по Коми хотят посадить на 13 лет

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Гособвинитель попросил Сыктывкарский городской суд приговорить бывшего главу МВД по Коми Виктора Половникова к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого.

Гособвинитель просит признать Половникова виновным в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Экс-главу МВД просят приговорить к 13 годам строгого режима и оштрафовать на 14,5 миллиона рублей. Его также хотят лишить звания генерала-майора полиции и всех государственных наград.

Кроме того, прокурор просил конфисковать квартиру площадью 154 квадратных метра в Сыктывкаре и половину земельного участка. По версии следствия, Половников купил это имущество за полученное вознаграждение и формально оформил на родственницу супруги. Как передает ТАСС, защита же считает, что Половников невиновен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я хочу доказать, что меня оговорили»: экс-министр внутренних дел Виктор Половников

В суде заслушают свидетеля со стороны обвинения