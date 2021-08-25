Достопримечательности претендуют на звание лучших в России

Фото: пресс-служба правительства Коми

Достопримечательности и туристические места Коми претендуют на звание лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Сокровища Коми» участвуют в онлайн–голосовании конкурса от National Geographic Traveler. Оно продлится до 10 октября. На голосование заявлены уникальные места, маршруты и культурные объекты, отражающие особенности Коми.

В число сокровищ вошли столбы выветривания на плато Маньпупунёр, экскурсионный маршрут «По пути Кандинского», сплав по реке Щугор, музей истории политрепрессий в водонапорной башне в Инте, народные промыслы — верхневычегодская роспись, а также праздник Усть–Цилемская горка.

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