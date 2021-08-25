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Общество25 августа 2021 17:55

До 2025 года в Коми расселят более 700 ветхих домов

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

До 2025 года в Коми запланировано расселение более 700 ветхих домов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Президент России Владимир Путин рассказал о расширении программы переселения из аварийного жилья. Глава государства заявил, что на эти цели во все регионы России направят 45 миллиардов рублей. Деньги потратят на расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

До 2025 года в Коми планировали расселить более 700 ветхих домов. Они находятся в 15 муниципалитетах Коми. Уточняется, что расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Однако инициатива президента позволит увеличить темпы расселения.

Жители Коми смогут быстрее получить жилье в комфортных и безопасных домах, говорится в сообщении.

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