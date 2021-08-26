Жители Коми пострадали от лжепродавцов, пытаясь купить видеорегистраторы в интернете

Фото: архив КП.

Все чаще от рук виртуальных мошенников страдают автолюбители. Люди, не проверив информацию о продавце, смело заказывают детали для своего транспортного средства. И дарят деньги в неизвестность. О подробностях рассказывает МВД по Коми.

Так, ухтинец однажды рассказал полиции, что хотел купить видеорегистратор стоимостью чуть более 4 500 рублей. Мужчина подробно объяснил, что, выбрав нужную модель, связался с «продавцом». В переписке незнакомец на том конце провода поведал, что оплатить заказ можно наложенным платежом. Ухтинец обрадовался, и ничтоже сумняшеся горожанин стал ждать товар. Но в почтовом отделении мужчина обнаружил в посылке часы. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В другом случае жительница Усть-Куломского района хотела заказать видеорегистратор-зеркало.

- На популярном интернет-сайте «ТикТок» сельчанка увидела объявление о продаже необходимой ей вещи. Связавшись с владельцем товара, стороны обсудили условия сделки, - говорится в сообщении ведомства.

Дальше незнакомец сообщил, что сначала необходимо перевести ему за товар около 4 500 рублей, только после этого видеорегистратор будет отправлен. Женщина ему поверила и отправила деньги. В результате ни видеорегистратора, ни денег она больше не увидела. А злоумышленник перестал выходить на связь. Сообщается, что проводится проверка.

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