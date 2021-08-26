В Коми спасли трех человек, заблудившихся в лесу

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В ночь на четверг, 26 августа, в Коми спасли двух пенсионеров, заблудившихся в лесу. Спасатели выезжали на поиски людей в Ухте и Троицко-Печорском районе.

Так, грибник 1958 года рождения ушел в лес в районе железнодорожной станции в Троицко-Печорске. У мужчины проблемы со слухом, но он смог переговорить с родней по телефону. От поселка грибник ушел недалеко. На место выехали спасатели, но мужчину не нашли. Поиски продолжились в пять утра.

В Ухте в районе поселка Водный в лес ушли пожилые супруги. В 18.30 на место выехали спасатели. Они включили звуковые сигналы, на которые и вышли пенсионеры. У женщины проблемы с ногами, поэтому она плохо передвигалась. Как передает «Комиинформ», спасательная операция завершилась в три часа ночи.

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