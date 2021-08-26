В Коми при столкновении с лесовозом погибла 50-летняя женщина

Фото: «Комиинформ»

В Коми произошла очередная авария, унесшая жизнь человека. Смертельное ДТП произошло на трассе Вятка у села Объячево. Лоб в лоб столкнулись лесовоз «Volvo» и отечественная легковушка.

Как уточняет издание «Комиинформ» со ссылкой на СПАС-Коми, в результате сильного удара погибла 50-летняя жительница Коми, а также пострадал подросток, находившийся в салоне. Тело несчастной из искореженного авто пришлось доставать спасателям.

Сейчас 17-летний подросток находится с серьезными травмами в больнице. По факту ДТП начата проверка. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

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