Стали известны подробности смертельного ДТП в Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Стали известны подробности смертельного ДТП в Прилузском районе, которое произошло в среду, 25 августа. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла на трассе Вятка у села Объячево. Лоб в лоб столкнулись лесовоз «Volvo» и отечественная легковушка. В результате сильного удара погибла 50-летняя жительница Коми, а также пострадал подросток. Тело несчастной из искореженного авто пришлось доставать спасателям.

В ГИБДД отметили, что авария произошла около пяти вечера. Водитель 1952 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2112 со стороны Кирова в сторону Сыктывкара. На 607-м километры трассы «Лада» повернула налево в направлении села Объячево. При этом водитель не уступил дорогу и врезался в Volvo с прицепом, который ехал навстречу.

В результате ДТП погибла женщина 1971 года рождения, находившаяся в салоне «Лады». Она скончалась до приезда скорой помощи. Женщина была на переднем пассажирском сидении. Кроме того, в аварии пострадали два человека. Пассажир ВАЗа 2004 года рождения получил закрытый многооскольчатый перелом правого бедра со смещением. У водителя легковушки диагностировали закрытую травму грудной клетки, а также переломы ребер. Обоих пострадавших госпитализировали.

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