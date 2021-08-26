Экс-директора Коми республиканского телеканала «Юрган» похоронят на Краснозатонском кладбище

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В пятницу, 27 августа, экс-директора Коми республиканского телеканала «Юрган» Нину Шмарову похоронят на Краснозатонском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прощание с Шмаровой начнется в 11.30 на Краснозатонском кладбище возле здания часовни. Она скончалась во вторник, 24 августа, на 67-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Шмарова Нина Марковна родилась в 1955 году в селе Лойма Прилузского района. До конца жизни она работала главредом городской газеты «Панорама столицы». До этого она была гендиректором телеканала «Юрган», замглавы Агентства Коми по печати и массовым коммуникациям, заместителем руководителя Дорожного агентства Коми и в других организациях.

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