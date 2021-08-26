В Коми тело пропавшей 64-летней пенсионерки нашли в лесу

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми завершены поиски 64-летней Галины Хозяиновой из Ижемского района. Жительница села Кельчиюр ушла в лес за вениками для бани и не вернулась. Ее поиски шли больше месяца - с 12 июля.

Сегодня, 26 августа, стало известно, что женщину нашли мертвой. Ее тело было обнаружено спасателями утром. Сообщается, что труп пенсионерки лежал недалеко от предполагаемого места исчезновения.

Как уточняет издание «Комиинформ», тело Галины Хозяиновой было обгрызено дикими животными. По факту гибели женщины начата проверка.

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