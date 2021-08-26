Названа численность населения в Коми

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Опубликованы демографические показатели в Коми за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает Комистат.

Демографическая ситуация в республике характеризовалась превышением смертности над рождаемостью. Кроме того, фиксировали миграционный отток населения за пределы региона. По состоянию на 1 июля в Коми постоянно проживало 810 тысяч человек. Уточняется, что 78% - горожане и 22% - сельские жители.

За январь-июнь численность населения сократилась на 3,5 тысячи человек, или на 0,4%. В Комистате уточнили, что жителей сельской местности стало меньше на 0,5%, а горожан - на 0,4 %. Снижение численности населения по большей части связано естественной убылью населения (56% от общей). Она составила 1974 человека. Естественная убыль увеличилась на 75% за счет значительного увеличения смертности (на 16%) и снижения рождаемости (на 2%).

Относительные естественные потери населения в городской местности увеличились в 2 раза, в сельской - в 1,5 раза.

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