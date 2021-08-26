В Троицко-Печорском районе Коми замечены волки

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Жителей Троицко-Печорского района Коми предупредили о нападении волков. С предостерегающим сообщением выступила местная администрация. Власти заявили, что в районе замечены случаи нападения диких животных на домашний скот.

В связи с этим местная администрация призывает жителей района запереть скот, поставить заборы, а также выгуливать животных только в светлое время суток.

Также власти настоятельно просят не выкидывать еду и отходы на улицу: это может привлечь внимание волков, которые выходят из леса в поисках пищи.

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