Один из городов Коми получит новый аэровездеход

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Для Вуктыла купили новый аэровездеход «Нерпа». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Коми.

В некоторых населенных пунктах в Вуктыле имеют сложности с перевозкой людей и грузов. Аэровездеход купили именно для обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ» на приобретение этого транспортного средства выделили 9 миллионов рублей. На сегодняшний день аэровездеход готовят к отправке в Коми.

В настоящее время прорабатывается вопрос транспортного обслуживания населения с привлечением республиканских субсидий.

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