В Сыктывкаре водитель Lada Granta снес забор Свято-Вознесенского храма

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В Сыктывкаре недалеко от Свято-Вознесенского храма произошло ДТП. Мужчина за рулём Лада Гранта снес часть металлического забора.

Авария случилась сегодня утром. Мужчина 1988 года рождения находился за рулём автомобиля Lada Granta, водитель двигался по Заводской улице, но около дома №21 не справился с управлением, «пролетел» по тротуару и газону и врезался в забор, повалив его часть.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии, возможно, он был пьян. Возможно, отвлёкся на мобильный телефон. А может, собака перебегала дорогу. Поэтому пришлось выруливать.

К счастью, водитель не пострадал, но серьёзно пострадала машина. По данным Госавтоинспекции, за медицинской помощью никто не обращался.

Это не первый случай, когда водители «вписываются» в заборы столичных храмов. Ещё в мае мотоциклист врезался в забор Церкви Христа-Спасителя Евангельских христиан-баптистов. Оказалось, что молодой человек попытался скрыться от полицейских и устроил погоню.