В Эжве прокуратура обнаружила опасные батуты и аттракционы

Фото: прокуратура Коми.

Все дети любят скакать на батутах летом. Все родители надеются, что это весёлое развлечение для их чад является совершенно безопасным. Но, увы, иногда это не так. Эжвинская прокуратура нашла нарушения при эксплуатации детских аттракционов и батутов в микрорайоне, сообщает республиканская прокуратура.

К проверке площадок с батутами Эжвинского района Сыктывкара были привлечены не только силы Эжвинской прокуратуры, но и государственная межрайонная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Фото: прокуратура Коми.

А это уже угроза жизни и здоровью несовершеннолетних посетителей аттракционов. В итоге в суд направили четыре иска о запрете работы некоторых аттракционов.

Сегодня иски находятся на рассмотрении. Будьте осторожнее!

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