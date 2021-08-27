Сыктывкарка потеряла деньги, покупая авиабилеты в интернете

Фото: архив КП.

А вот и бархатный сезон! А с ним и участившиеся случаи мошенничества под предлогом предлогом продажи авиабилетов. Традиционно жители нашей Республики Коми ведутся на уловки злоумышленников и покупают несуществующие билеты на транспорт до заветного места отдыха.

Так случилось и с сыктывкаркой 1989 года рождения. Молодая женщина собиралась купить билеты по маршруту «Сыктывкар - Санкт-Петербург». Нашла подходящий рейс на некоем сайте. Совершенно не сомневаясь и не волнуясь, жительница столицы Коми, следуя инструкции и указав персональные данные своей карты, перевела 6 200 рублей в неизвестном направлении.

Деньги списались. Но электронные билеты сыктывкарка так, увы, и не получила, говорится в сообщении ведомства.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».

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