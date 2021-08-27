За последние трое суток в Сыктывкаре украли два велосипеда и самокат

Фото: архив КП.

Угоняют не только машины, угоняют и велики. Явление в Коми частое, неприятное и бесповоротное. МВД по Коми сообщает, что только за минувшие сутки трое сыктывкарцев обратились в полицию с просьбой помочь разыскать верных железных коней. Да, и самокат.

Как уточняют в региональном МВД, общая сумма ущерба - порядка 38 тысяч рублей.

Так, 26-летняя сыктывкарка рассказала, что оставила свой велосипед, пристёгнутый противоугонным устройством, около подъезда. Но увы. Велосипед стоимостью девять тысяч рублей вдруг спустя какое-то время просто испарился.

Некоторые жители Сыктывкара умудряются оставлять своих железных коней без присмотра и без какой-либо защиты. Так, велосипед, оставленный возле дома, украли у мужчины, а детский самокат, находившийся на лестничной площадке, у женщины. Общая сумма ущерба - 28 500 рублей.

В ведомстве уточняют, что по всем фактам пропажи проводится проверка.

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