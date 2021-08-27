Под Сыктывкаром откроют детский сад на 270 мест

Фото: пресс-служба главы Коми

В селе Выльгорт Сыктывдинского района откроют детский сад на 270 мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Детский сад откроется уже в ближайшие дни. Его построили в рамках нацпроекта «Демография». На эти цели потратили более 260 миллионов рублей. Эти деньги выделили из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В новом кирпичном здании разместятся 12 групп. На первом этаже будут работать шесть групп для детей от одного года до трех лет, на втором – от трех лет и старше.

В дошкольном учреждении есть музыкальный, спортивный и кружковый залы, бассейн, медицинский кабинет, процедурная и две палаты изолятора с отдельным санузлом. Уточняется, что блок медицинских помещений имеет отдельный выход на улицу.

Детский сад оснастили оборудованием и инвентарем. Прилегающую территорию благоустроили. Вокруг здания имеются 12 площадок для прогулок и физкультурная площадка. Дошкольное учреждение получило лицензию на образовательную деятельность, и штат там укомплектован.

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