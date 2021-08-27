В Коми начались поиски пропавшего мужчины, страдающего потерей слуха

Грибник ушел в лес в районе железнодорожной станции Фото: Архив "КП"

В Коми пропал 63-летний пенсионер, ушедший в лес. Мужчина пропал 25 августа, сообщила его жена. По ее словам, супруг намеревался собрать в лесу Троицко-Печорска грибы, однако не вернулся. По предварительным данным, он исчез в районе железнодорожных путей.

Как уточняет издание «Комиинформ», пропавший пенсионер плохо слышит и ходит, а также имеет проблемы со здоровьем: мужчину мучает давление. Супруга пропавшего заявила, что из-за слабого здоровья он не мог уйти далеко.

Сейчас спасатели прочесывают лес, однако результатов это не дало. Поиски жителя Троицко-Печорского района осложнены дождями, которые льют на этой местности. После того, как погода наладится, спасатели намерены вновь приступить к прочесыванию лесного массива.