В Коми ВАЗ врезался в дорожный знак: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 26 августа, в Усть-Куломском районе ВАЗ-2104 врезался в дорожный знак, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 17.30. Молодой человек 1995 года рождения на большой скорости ехал за рулем ВАЗ-2104 по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 247-м километре он не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, врезался в дорожный знак и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. У водителя диагностировали автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленная рану ноги. Кроме того, перелом таза под вопросом. Пассажир 2006 года рождения получил автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленные рваные раны головы, а также ушиб ребер. Обоих пострадавших увезли в больницу.

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