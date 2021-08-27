В Коми хотят ограничить движение большегрузов в летний период

Минстрой Коми хочет ограничить движение большегрузов в летний период Фото: Архив "КП"

В Коми могут ограничить движение большегрузов в летнее время. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ республики. Ведомство уверено, что данная поправка в закон позволит сохранить целостность дорожного полотна, а также обеспечить безопасность на трассах региона.

На данный момент, республиканский закон прописывает лишь четыре случая, когда движение грузовиков может быть ограничено:

— при проведении работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог;

— при проведении работ по реконструкции, капремонту и ремонту примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

— при установке и демонтаже рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог;

— при проведении работ по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог.

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