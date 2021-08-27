В Сыктывкаре «Лада» врезалась в Mercedes с беременной женщиной

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 26 августа, в Сыктывкаре «Лада» врезалась в Mercedes-Benz E 220, за рулем которого была 28-летняя беременная женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.00. 62-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по Сысольскому шоссе со стороны улицы Морозова в сторону улицы Маркова. Около дома №27 мужчина решил перестроиться из средней полосы в крайнюю левую, и отечественный автомобиль столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП у женщины, находившейся за рулем «немца», диагностировали угрозу преждевременных родов. Госпитализация ей не потребовалась. Более тяжких травм женщина не получила благодаря ремням безопасности.

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