В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

В России появилась новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н»
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В России зарегистрировали новую вакцину. Об этом сообщает федеральный Минздрав. Как уточнили в ведомстве, речь идет о препарате «Эпиваккорона-Н».
Отмечается, что новая вакцина разработана на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Ее разработчиком является центр «Вектор» Роспотребнадзора.
Вакцина предназначена для лиц от 18 до 60 лет. В инструкции говорится, что курс прививки проходит в два этапа: интервал между вакцинацией первым и вторым компонентом должен составлять 2-3 недели.
Препарат противопоказан беременным женщинам, уточнили разработчики.
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