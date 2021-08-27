В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

В России появилась новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н» Фото: Архив "КП"

В России зарегистрировали новую вакцину. Об этом сообщает федеральный Минздрав. Как уточнили в ведомстве, речь идет о препарате «Эпиваккорона-Н».

Отмечается, что новая вакцина разработана на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Ее разработчиком является центр «Вектор» Роспотребнадзора.

Вакцина предназначена для лиц от 18 до 60 лет. В инструкции говорится, что курс прививки проходит в два этапа: интервал между вакцинацией первым и вторым компонентом должен составлять 2-3 недели.

Препарат противопоказан беременным женщинам, уточнили разработчики.

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