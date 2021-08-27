Синоптики обещают жителям Коми снег в конце августа

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В Коми продолжает ухудшаться погода. Как рассказали в региональном метеоцентре, конец августа преподнесет жителям республики неприятные сюрпризы: заморозки, снег, а также дожди.

Так, 29 августа, в воскресенье синоптики обещают похолодание. Ночью столбик термометра не поднимется выше +7 градусов, а при прояснениях и вовсе ударят заморозки до -2 градусов.

В этот день ожидается западный, северо-западный ветер, скорость которого будет 2-7 м/с, на северо-востоке — 7-12 м/с. В субботу, 28 августа, и вовсе ожидается штормовой ветер: порывы могут достигать до 16 м/с.

Снег стоит ждать жителям крайнего северо-востока. Он будет сменяться в течение дня дождем, заключили метеорологи.

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